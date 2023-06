A cura della Redazione

Gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria dell’Istituto 2° Circolo didattico “G. Siani” di Torre Annunziata, con dirigente scolastico dott.ssa Lucia Massimo, hanno concluso in modo eccellente e gioioso la 4^ Edizione del Progetto Sport Basket, promosso dall’Associazione Sportiva di Torre Annunziata di Luca Michel La Rocca.

Il progetto, con la collaborazione di tutti i docenti delle classi quarte, è stato magistralmente organizzato e coordinato dall’insegnate Antonella Di Napoli dal mese di marzo al mese di giugno, prevedendo non solo momenti di aggregazione, inclusione, confronto, divertimento all’aperto e rispetto delle regole di gioco/sport, ma anche di promozione della convivenza civile e sociale di alunni ed alunne, senza differenze di genere.

Il progetto ha previsto partite di girone di andata e di ritorno delle squadre coinvolte, per giungere alle semifinali e finali nel campetto della Scuola Media G. Pascoli di Torre Annunziata, all’insegna di una collaborazione decennale e condivisione di numerosi progetti promossi dalle due scuole come continuità/accoglienza - coro permanente – spettacolo, solo per fare qualche esempio per la riconoscenza data dalla dirigenza scolastica pof.ssa Daniela Flauto.

Sabato mattina 3 giugno si è svolta la Manifestazione di Premiazione di tutte le squadre coinvolte nel Progetto Basket alla presenza gremita dei genitori e dei docenti, che hanno consegnato le coppe ai capitani delle varie squadre, con orgoglio e soddisfazione dei risultati raggiunti. A seguito ci sono stati anche festeggiamenti di ringraziamento per tutti coloro che vi hanno partecipato.