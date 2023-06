Napoli si tinge d’azzurro. Domenica 4 giugno, in occasione dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Sampdoria allo stadio Maradona, la città già delle prime ore del mattino era in fermento per la grande festa, in attesa della proclamazione del Napoli Campione d’Italia.

Rai 2 ha trasmesso l’intera kermesse in diretta dalle ore 21 fino al termine della manifestazione, protrattasi fino oltre mezzanotte.

Una grande festa all’interno dello stadio con ospiti napoletani e italiani, e con la presenza dell’intera squadra che ha conquistato il 3° scudetto della storia del Napoli.

Ma anche fuori dallo stadio, il cuore di Napoli ha pulsato per tutta la giornata. A piazza del Plebiscito si sono radunate decine di migliaia di persone per festeggiare insieme il raggiungimento di questo prestigioso traguardo.

Noi eravamo, con i nostri fotografi, al Maradona e a piazza del Plebiscito. Ed è proprio qui, in questa straordinaria e affollatissima piazza, che abbiamo incontrato un’intera famiglia di tifosi napoletani proveniente da Bollate, in provincia di Milano, per festeggiare lo scudetto del Napoli. Il papà Antonio di Torre Annunziata, la mamma Elisabetta di Torino, con i due figli Diego e Giorgia. Inutile dire che tifosissimo del Napoli è il papà che ha trasmesso alla moglie e ai due figli (il maschio porta il nome di Maradona) la grande passione per il Napoli.

“Siamo partiti dalla stazione di Milano sabato mattina e già nel pomeriggio eravamo in giro per i quartieri di Napoli – commenta Antonio -. Siamo rimasti sbalorditi. Noi eravamo forse gli unici a non indossare la maglia degli azzurri. Striscioni, bandiere e coreografie dappertutto: per strada, sui balconi, sulle parete dei palazzi, sulle auto, sui mezzi pubblici. Perfino il biglietto della Metropolitana era dedicato allo scudetto del Napoli. Ho avuto la fortuna di vivere anche gli altri due scudetti, ma quello di adesso è un qualcosa di indescrivibile. Siamo rimasti tutti senza parola”.

Sold out in tutti gli alberghi e strutture ricettive di Napoli e provincia. Turisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero per visitare Napoli e per partecipare alla grande festa dello scudetto.

Una festa che non viene turbata neppure dall’addio anticipato di mister Spalletti, il protagonista assoluto di questo prestigioso traguardo. Tutti ripongono ormai fiducia nel presidente Aurelio De Laurentiis, che saprà sicuramente trovare il degno sostituto di Spalletti per proiettare il Napoli verso traguardi sempre più ambiziosi.