A cura della Redazione

“E’ da più di un mese che sto sollecitando il Comune a ripristinare la segnaletica orizzontale per il mio posto auto riservato e numerato, ma non ho ottenuto ancora risposte”.

E’ la denuncia che ci perviene da un pensionato ottantaquattrenne, Giovanni Autieri, invalido al 100 per cento con l’accompagnamento.

Con il rifacimento del manto stradale in molte strade, in occasione del sesta tappa del Giro d’Italia, è scomparsa la segnaletica orizzontale (strisce spartitraffico, pedonali, gialle e blu) e non è stata più ripristinata.

“Nonostante ci sia il palo con il divieto di sosta all'altezza di via Vittorio Veneto 390 – continua il pensionato – il mio posto auto vien occupato da altre vetture. Ho telefonato ai vigili urbani i quali mi hanno detto che non possono procedere con le multe perché manca la segnaletica orizzontale. Io intanto sono in grosse difficoltà e non so più a quali santi appellarmi”.

A questo punto ci siamo interessati noi della vicenda. Dal Comune ci hanno risposto che attendono l’approvazione del bilancio di previsione 2023, che dovrebbe essere licenziato a giorni, per procedere con la segnaletica orizzontale. Quindi, caro Giovanni, ancora qualche giorno di pazienza. Purtroppo in Italia la burocrazia è quella che è…