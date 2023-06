A cura della Redazione

Nuova allerta meteo gialla pomeridiana-serale in Campania. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle 14 alle 21 di oggi, martedì 13 giugno, su tutto il territorio.

Previste precipitazioni improvvise e intense, in rapida evoluzione. In alcune zone, potrebbero esserci anche temporali con raffiche di vento, grandinate e fulmini. In pratica, le "bombe d'acqua" che hanno creato disagi anche nei giorni scorsi.

Attenzione infine agli allagamenti e agli innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.