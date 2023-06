A cura della Redazione

Parte la nuova campagna sulla raccolta differenziata a Torre Annunziata. La PrimaVera, società in house del Comune che gestisce il servizio dell'igiene urbana in città, ha predisposto i manifesti con i messaggi rivolti ai cittadini: 4 in tutto, che verranno affissi lungo le strade con cadenza ogni 10 giorni. "Non ci sono più scuse" è lo slogan adottato per quest'anno.

Il primo è un "monito" a non depositare illecitamente i rifiuti in strada, un "gesto di inciviltà" oltre che un reato punibile con una sanzione amministrativa, fatti salvi i casi più gravi. C'è poi l'invito a scaricare l'app "Riciclario", contenente tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti, e via via altri consigli utili per effettuare in modo corretto la "differenziata".

Stando ai dati dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, aggiornati al 2021, nella città oplontina il tasso di raccolta differenziata è pari al 56,75%, di cui il 44% viene riciclato (il dato è stabile anche rispetto al 2020). Un risultato di certo non entusiasmante che necessita di essere implementato anche per consentire una migliore ggestione del fenomeno e l'abbattimento dei costi che, ricordiamo, sono a totale carico del Comune e, di conseguenza, dei cittadini-contribuenti.