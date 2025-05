A cura della Redazione

Domenica 18 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, a Villa Parnaso di Torre Annunziata si terrà la prima edizione di “Ludi Oplontini, viaggio nelle nostre radici”. Una mattinata nel corso della quale si sfideranno i gladiatori delle gloriose scuole gladiatorie di Puteoli e dell'antica Capua.

Il pubblico potrà così assistere alle esibizioni gladiatorie e apprendere così anche i rudimenti di questa antica arte. Non solo: sarà anche possibile per il pubblico cimentarsi in prove di tiro con l’arco con istruttori qualificati e vedere l’esposizione di riproduzioni archeologiche dell’epoca.

L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato al turismo, Alfonso Ascione e promossa da Gruppo Storico Oplontino, ArcheoClub Torre Annunziata, APS Spartacus, Militum Schola.