A cura della Redazione

Sabato 17 maggio, sul belvedere di Villa Parnaso, la seconda giornata (la prima si è svolta il 12 aprile, la terza è prevista per il 14 giugno) di mindfulness, yoga e una breve lezione su aspetti pratici della street photography.

Il mindfulness è una forma di meditazione che mira a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante.

A parlarcene è il dott. Edoardo Maiolino, dello studio Medsos. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione di arte e benessere Kest’Art, presieduta dalla pittrice ed insegnante d’arte Adriana Capizzano, con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata.

«Vuoi considerarti una persona libera? In queste giornate - afferma Maiolino - avrai la possibilità di fare esperienza di come sia possibile, nutriente ed alla tua portata, la possibilità di riconnetterti a te stessi rendendo poi possibile esprimerti (scrivendo, agendo, disegnando, facendo una scelta che sospendi da tempo) la chiarezza che emerge dall’autoascolto».

Ma cosa prevede il programma giornaliero:

1. QUI ed ORA: si aprirà la giornata con una breve sessione di mindfulness (pratica introdotta da John Kabat-Zinn negli anni ‘70 sulla base delle filosofie meditative orientali yogiche e buddiste) al fine di centrarsi sul momento presente e fare una prima esperienza di come, grazie al respiro ed all’intenzione, ciascuno sia capace di governare il proprio stato d’animo ed il flusso costante di pensieri.

2. ATTIVA LE ENERGIE: segue sessione di yoga, pratica millenaria che da sempre contempla l’unione indivisibile di corpo e mente, attraverso la quale sperimentare la sensazione di benessere psicologico in continuità con la consapevolezza del corpo.

3. ESPRIMILO: in chiusura, una breve lezione su aspetti pratici della street photography e dello scatto con lo smartphone precederà una passeggiata finale in cui i partecipanti, con il lavoro di crescita personale svolto al mattino, la chiarezza del proprio stato d’animo e le nozioni apprese, verranno invitati ad esprimere in uno o più scatti le sensazioni del momento.

«Ciascuna di queste attività - conclude Maiolino - è pensata come parte di un’esperienza circolare che si apre con la creazione di spazio interiore, si espande e porta alla coscienza una chiarezza che si consolida e diviene evidente soprattutto nel momento in cui la si esprime».

Per informazioni sugli orari di incontro, cosa portare e come partecipare, il contatto whatsapp di riferimento è il 3271874980, risponderà il dott. Edoardo Maiolino.