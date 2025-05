A cura della Redazione

Stamattina c'è stata la presentazione del servizio di bike sharing della Costa Vesuviana promosso dalla Regione Campania e operato da VAIMOO (società parte di Angel Holding) con la collaborazione di EAV.

55 bike disponibili presso le 11 stazioni distribuite su tutto il territorio che coprono l'intera città!

Progetto promosso da Regione e EAV e giunto a Torre Annunziata grazie al lavoro dell'assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto. Con questo servizio si dà la possibilità ai cittadini di potersi spostare comodamente. Un’opportunità unica per ridurre il traffico urbano.

Come usare il servizio

Per accedere al servizio di bike sharing è necessario scaricare sul proprio smartphone l’App VAIMOO Bike Sharing e creare un account registrandosi con la propria email o con una delle modalità social disponibili (Apple ID, Google ID o Facebook).

Dopo aver effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni più vicine e raggiungibili a piedi in 5 minuti oppure è possibile navigare l’intera mappa della città e prenotare una bici, che verrà riservata per 30 minuti. Raggiunta la stazione più vicina, per noleggiare una bici è necessario selezionare il veicolo in App o scansionare il codice QR presente sulla bicicletta, cliccare sul pulsante “Inizia corsa” e la bici sarà sbloccata ed attiva.

Per terminare la corsa è obbligatorio parcheggiare l’e-bike negli spazi di una delle stazioni contrassegnate da apposita segnaletica. Successivamente, sarà sufficiente cliccare su “Termina corsa” e attendere il messaggio di fine corsa avvenuta con successo. E’ sempre possibile utilizzare la funzione “pausa” per una fermata temporanea fuori stazione, ricordando che l’addebito del noleggio continua anche durante la “pausa”.

Tariffe e Scontistiche

Il servizio di ebike sharing funzionerà con abbonamenti (BikePass) acquistabili in app, al quale va aggiunta una tariffa di 1 euro ogni 30 minuti di utilizzo. In caso l’utente sia in possesso di un titolo di viaggio di EAV potrà inserirlo in app alla voce “riscatta codice” prima di acquistare il BikePass per usufruire dei seguenti sconti ed ottenere i Voucher credito in minuti:

Le undici stazioni

via Solferino - via Roma - stazione Eav - via Castriota - corso Umberto I - via Giovanni Avallone - viale Colombo - piazza Nicotera - largo Marchese - piazza imbriani - via Plinio.

Mobilità sostenibile già ai primi anni del 2000

Per la mobilità sostenibile già l'amministrazione Cucolo se ne occupò agli inizi degli anni 2000. L'iniziativa fu promossa dal consigliere comunale avv. Aldo Avvisati, con delega alla mobilità sostenibile e risparmio energetico, che propose di elargire un contributo economico per coloro che avrebbero acquistato una bici a pedalata assistita, ad integrazione di quello già previsto dal ministro all'Ambiente Edoardo Ronchi. L'allora assessore alle Finanze Antonio Gagliardi stanziò in bilancio 10mila euro che furono completamete utilizzati per l'acquisto di 40 bici a pedalata assistita (250 euro di contributo per bici).