Villa Parnaso, continuano i lavori di restyling iniziati da oltre un mese.

Essi consistono principalmente nella sostituzione della passerella che attraversa il parco e il rifacimento degli intonaci, con relativa pitturazione, delle pareti del vano scale che collega la Villa con via Marconi.

LO STATO DEI LAVORI – La passerella in legno è stata quasi completamente sostituita (vedi foto), resta da completare un breve tratto. Poi si dovrà procedere alla sua verniciatura. Per quanto riguarda il vano scale, le pareti sono state tutte intonacate (vedi foto), tuttavia bisogna attendere che si asciughino per bene prima di procedere alla pitturazione. Ciò porterà quasi certamente ad una dilazione dei tempi. E' molto probabile, tuttavia, che entro la fine del mese di giugno la Villa Parnaso sarà riaperta.

C'è da chiedersi per quale motivo i lavori sono stati programmati proprio nel periodo in cui i cittadini utilizzano più frequentemente Villa Parnaso come percorso di collegamento con via Marconi, dove sono ubicati gli stabilimenti balneari. Non abbiamo una risposta ma proviamo a darne una: prima di appaltare i lavori, si sarà aspettato l'approvazione del bilancio di previsione 2023, senza il quale non si possono effettuare spese se non per somma urgenza.

Con la riapertura di Villa Parnaso, si potranno utilizzare anche le giostrine recentemente acquistate ma mai messe a disposizione dei bambini.