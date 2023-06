A cura della Redazione

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata ha portato all’attenzione dei Commissari Prefettizi del Comune il disuso della fontana sita al centro di piazza Imbriani, una "piazza centrale che i turisti vedono uscendo dalla stazione di Torre Annunziata Centrale", si legge in una nota.

"Da anni sosteniamo che il futuro della nostra città é nel turismo perché abbiamo un potenziale enorme che aspetta solo di essere valorizzato e pubblicizzato - dice il presidente Luigi Scognamiglio -. Parliamo di un potenziale che abbraccia l'intero territorio, da nord a sud. Siamo consapevoli che la Commissione è chiamata a risolvere problemi ben più importanti di una fontana ma la zona sud, per troppo tempo trascurata, merita rispetto. Quella fontana non funzionante trasmette l'immagine di un'area non curata quando, al contrario, le fontane sono elementi esteticamente piacevoli che danno fascino e bellezza ad una piazza".

La Pro Loco ha segnalato il problema inviando una pec ed è in attesa di una eventuale risposta. "Ma le battaglie della Pro Loco affinché Torre Annunziata possa ritrovare la bellezza che gli spetta non sono finite - conclude Scognamiglio -, vi sono altri punti che degradano il decoro urbano e morale della città oplontina".