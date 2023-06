A cura della Redazione

Diciassette giovani ingegneri assunti con contratto a termine in società del Gruppo Autostrade e altri venti stabililizzati con contratto a tempo indeterminato. E' il risultato delle due edizioni della Smart Infrastractures Academy (SiAcademy), percorso di alta formazione nato da un’intesa fra Università di Napoli Federico II, Aspi-Autostrade per l’Italia e Tecne (società di ingegneria del Gruppo Autostrade). Lo rende noto l'Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Venerdì 23 giugno, alle ore 10, al campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio, la cerimonia di consegna degli attestati di fine corso e la firma dei contratti di lavoro.

L'Academy - di cui è responsabile didattico e coordinatore scientifico Andrea Prota, Direttore del Dipartimento Strutture dell'Ateneo federiciano - è entrata in attività nel 2021 e i corsi sono giunti alla seconda edizione. L'obiettivo è formare giovani laureati in Ingegneria - selezionati a seguito di un bando - nella concezione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture viarie, con prospettiva di inserimento lavorativo in società del Gruppo Autostrade.

La didattica delle due edizioni si è articolata in lezioni teoriche e visite pratiche in cantiere, durante lavori di miglioramento strutturale e di ammodernamento impiantistico sulla Tangenziale di Napoli e su altri tronchi autostradali.

A luglio è previsto un nuovo bando per selezionare i partecipanti alla terza edizione, che porterà alcune novità nel percorso formativo, mantenendo le prospettive occupazionali che hanno caratterizzato le prime due edizioni di SiAcademy.

Alla cerimonia di venerdì prossimo, aperta da Andrea Prota, interverranno il presidente di Tecne, professor Ennio Cascetta, e Gianluca Orefice, responsabile Risorse Umane di Autostrade per l’Italia.