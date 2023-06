A cura della Redazione

Il Golfo di Napoli diventerà presto completamente balneabile.

L'Ente Idrico Campano sta continuando i suoi sforzi per raggiungere l'ambizioso obiettivo della bonifica integrale del bacino del fiume Sarno entro il 2025.

Durante la seduta del Comitato Esecutivo del 21 giugno, guidato dal presidente Luca Mascolo, sono stati approvati i progetti definitivi per i lavori di completamento delle reti fognarie nei comuni di Torre Annunziata e Poggiomarino. Questi interventi sono previsti dal protocollo di intesa siglato con la Regione Campania e hanno un valore di 80 milioni di euro.

In particolare, i lavori riguarderanno il completamento delle reti fognarie dei comuni di Torre Annunziata e di Poggiomarino e per un totale di investimenti pari a 19,8 milioni di euro (7,8 milioni di euro per gli interventi a Torre Annunziata e 12 milioni di euro per quelli a Poggiomarino). Questo rappresenta un passo importante nel programma di interventi per la bonifica integrale dell'intero bacino idrografico che coinvolge l'Ente Idrico Campano, la Regione Campania e il gestore GORI.

"Stiamo realizzando una delle più importanti opere di risanamento ambientale degli ultimi anni - commenta il presidente Luca Mascolo -. Il programma Energie per il Sarno rappresenta una straordinaria sfida per la classe dirigente di questa regione che vogliamo vincere nella massima trasparenza insieme ai cittadini, alle associazioni e a tutti coloro che vogliono essere protagonisti del cambiamento insieme a noi”.