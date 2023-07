A cura della Redazione

I bonus scommesse, con la grande crescita delle piattaforme online, sono diventati un incentivo imperdibile per i milioni di appassionati di betting nel nostro Paese. Ma sono solo una strategia di marketing o sono offerte appetibili sul serio?

Con la chiusura forzata degli esercizi fisici per cercare di frenare il contagio di coronavirus, anche in Italia abbiamo assistito al boom dei siti scommesse. Piattaforme sempre aggiornate, con migliaia di eventi ogni giorno, tanti mercati, le scommesse live e, da qualche tempo, anche la funzione cash out. Un’industria che funziona alla grande e che, grazie ai bonus benvenuto, attira nuovi clienti con facilità. I bonus scommesse, proposti attualmente dai bookmakers, sono, dunque, un’attrattiva molto forte per coloro che hanno voglia di provare a scommettere online e gli operatori sono ben consapevoli di quest’arma di marketing per convincere più persone a registrarsi sui propri siti.

Possiamo, però, parlare di puro marketing o ci sono dei vantaggi effettivi per i clienti? La grande maggioranza dei bonus bookmakers a nostra disposizione sono, decisamente, un vantaggio. Parliamo di offerte in denaro, su un solo evento o solo per essersi registrati, anche cospicui. Possiamo, poi, avere quote maggiorate su una multipla, premi fedeltà e tanto altro. I migliori bonus scommesse, infatti, sono tanti e sono differenti, proprio per riuscire a colpire l’attenzione dei tanti tipi di scommettitori che ci sono online. Molti, infatti, amano scommettere poco, altri sono più attirati da scommesse più rischiose, altri ancora studiano le statistiche per poter effettuare una puntata tranquilla. Nessuno, nel mondo dell’azzardo, ha lo stesso modo di approcciarsi al gioco, questo è il bello di un settore così amato e così adrenalinico.

Quanti tipi di bonus benvenuto scommesse è possibile trovare?

I bonus di benvenuto presenti sui siti concessionari del gioco a distanza sono tanti e cercano, come abbiamo visto, di accontentare le esigenze di scommettitori con stile di gioco differente. I bonus più gettonati sono, sicuramente, quelli senza deposito, cioè una somma di denaro che viene offerta alla registrazione senza dover inserire alcun denaro sul proprio conto di gioco. Poi abbiamo i bonus sul primo deposito, cioè quelli che si aggiungono alla prima somma inserita sul conto. Abbiamo poi i bonus con codice, i bonus a premi settimanali, i bonus giornalieri, quelli su un evento specifico, su un mercato specifico o che sono offerti a coloro che sono più assidui sulla piattaforma.

Un business che funziona, che permette di avere tanti conti attivi e che consente, vista la concorrenza, all’utente di poter scegliere quello che più si avvicina al proprio stile di gioco. Tutti i siti scommesse bonus, quindi, danno grande merito all’utilizzo di queste offerte ma facciamo sempre attenzione a quello che ci viene proposto. I controlli su requisiti di puntata e su quanti giorni di tempo si abbiano per poter ottenere l’offerta sono fondamentali. Bene, dunque, sempre leggere i termini e le condizioni che variano da bonus a bonus e da sito a sito.

Che cos’è il cash out?

Tra le novità presenti sui siti scommesse bonus non possiamo non menzionare quella che è stata più discussa e apprezzata negli ultimi mesi: il cash out. Questa funzione, dal mese di ottobre a disposizione dei clienti italiani, permette allo scommettitore di avere una via d’uscita legata a una brutta scommessa. Se, ad esempio, abbiamo scommesso su 5 partite, 4 sono andate a buon fine e l’ultima sembra essersi messa male, prima della fine di quest’ultima possiamo abbandonare la scommessa totale guadagnando, però, la vincità delle 4 scommesse vincenti.

Il cash out, dunque, si presenta come funzione salvifica in molte situazioni. Certo, ci sarà sempre lo scommettitore che amerà il rischio fino in fondo ma anche tante persone che preferiranno accontentarsi di parte della vincita sicura. L’introduzione di questa funzionalità, accompagnata dalla grande presenza di scommesse live, ha permesso, ai siti, di avere sempre più visibilità e di convincere anche gli scommettitori più riottosi della bontà della giocata online. Poi, i tanti mercati, le tante partite, i campionati più sperduti, le scommesse speciali, le quote migliori e molto altro, hanno permesso a queste piattaforme di avere il successo di questi ultimi anni.

Successo meritato, certamente, frutto di piattaforme performanti, veloci, intuitive, utilizzabili ovunque ci si trovi, anche su smartphone e tablet. Proprio la possibilità di poter scommettere dovunque ha concesso anche agli scommettitori last minute di puntare prima dell’evento o a partita in corso, aumentando il livello di interazione e di divertimento.