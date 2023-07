A cura della Redazione

È in corso presso sede di Torre Annunziata in via Margherita di Savoia il progetto – Costruiamo Comunità 2023 – finanziato dall’azienda Servizi alla Persona Fondazione Campania Welfare ASP, in collaborazione con l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni APS.

L’iniziativa coinvolge minori, in difficoltà scolastiche o familiari che necessitano di sostegno, per evitare loro il rischio di emarginazione o disadattamento.

Con il contributo della “Fondazione Campania Welfare – ASP” si seguiranno fino ad un massimo di 15 minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che saranno seguiti per 5 giorni a settimana nelle attività giornaliere tenute e supervisionate dagli educatori del servizio. Nello specifico i ragazzi saranno coinvolti in attività di tipo sociale, aggregativo, di sostegno scolastico, laboratoriali, sportive, nell’ambito di uno specifico progetto socio-educativo. Inoltre nel periodo estivo è previsto per i ragazzi un soggiorno residenziale marino a Santa Maria di Castellabate.

Sarà individuato per ciascuno un percorso personalizzato, al fine di garantire il potenziamento e lo sviluppo delle abilità di tutti senza tuttavia tralasciare le tendenze e gli interessi individuali. Il progetto terminerà il prossimo dicembre.