Un pezzo di muro va giù ed ecco il futuro hub portuale.

Come annunciato in un precedente articolo, sono ripresi i lavori per il completamento di quella che diventerà un’area di parcheggio di auto e pullman al servizio del porto di Torre Annunziata, con annesso edificio che dovrebbe ospitare gli uffici di future compagnie di navigazioni interessate a insediarsi all’interno dell’hub portuale per gestire il servizio traghetti da e per le isole, la costiera sorrentina ed amalfitana.

(Nella foto sopra, l'hub ancora con il muro perimetrale)

E’ questa l’ultima destinazione data all’area dalla Commissione straordinaria, con la speranza che già dall’anno prossimo (il completamento dei lavori è previsto all’incirca tra sei mesi) il progetto possa realizzarsi e contribuire a dare al porto di Torre Annunziata una connotazione anche turistica.

Si sa poi che “da cosa nasce cosa”. Dall’hub portuale i turisti potrebbero usufruire del servizio dei taxi collettivi per recarsi agli scavi di Oplonti, oppure fare a piedi il percorso, visitando anche la Basilica della Madonna della Neve e contribuendo così fare uscire dal degrado l’antico centro storico della città.

Certo, c’è chi obietterà che all’interno del porto c’è un deposito costiero di idrocarburi che mal si concilia con uno sviluppo turistico dell’area. Questo è vero, ma è altrettanto vero che in Italia ci sono tantissime porti che ospitano cisterne ma questo non impedisce a navi e traghetti che trasportano turisti di attraccare alle banchine. E poi con l’ampliamento del porto oplontino, per il quale sono stati stanziati oltre 40 milioni di euro, saranno implementate le infrastrutture e realizzati nuovi attracchi.

Tornando all’hub portuale di via D’Angiò, molti si saranno chiesti che fine hanno fatto i basoli di pietra lavica depositati in gran numero nell’area ubicata alla fine del Lungomare di Oplonti. Ebbene questi basoli saranno recuperati e serviranno per pavimentare l’ampia area dell’hub portuale, a ricordarci di come erano belle e pregiate le nostre strade di una volta.