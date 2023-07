A cura della Redazione

Il Giffoni Film Festival si prepara ad abbracciare un nuovo capitolo emozionante e coinvolgente: l'immersione nel mondo della scrittura. Quest'anno, il festival internazionale del cinema per ragazzi, che si tiene annualmente nel pittoresco paesino di Giffoni Valle Piana, si unisce alle parole, alle storie e alle emozioni offerte dalla letteratura. Siamo entusiasti di annunciare che il 28 luglio avremo l'onore di ospitare uno dei più acclamati autori italiani contemporanei, Massimo Bisotti.

Massimo Bisotti, autore di successo dei romanzi bestseller "La luna blu", "Il quadro mai dipinto" e "Un anno per un giorno" pubblicati da Mondadori, condividerà con il pubblico del Giffoni Film Festival i segreti del suo percorso letterario. I suoi libri hanno catturato l'immaginazione di lettori di tutte le età, offrendo storie coinvolgenti, personaggi indimenticabili e un profondo senso di empatia. Con la sua presenza al festival, Bisotti intende condividere le tecniche che rendono le sue storie così avvincenti, guidando il pubblico in un viaggio alla scoperta del processo creativo dietro i suoi romanzi.

L'incontro, organizzato in collaborazione con LibriSottolineati, la nuova community letteraria italiana fondata da Antonio Roberto e Gaetano Berardinelli, si svolgerà con i ragazzi e le ragazze della sezione Impact. Sarà un'opportunità unica di scambiare idee e riflessioni con uno dei punti di riferimento della community letteraria contemporanea.

Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua 52ª edizione, è da sempre un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e, ora, della letteratura. L'evento offre una piattaforma unica per esplorare le diverse forme di narrazione e creare un dialogo tra le arti. L'arrivo di Massimo Bisotti all'interno del programma conferma l'impegno del festival nel presentare al suo pubblico esperienze culturali che spaziano tra diversi generi artistici.

Il Giffoni Film Festival, noto per la sua capacità di coinvolgere giovani appassionati di cinema da tutto il mondo, si apre a una nuova dimensione narrativa, consentendo ai partecipanti di esplorare il potere delle parole e delle storie. La presenza di Massimo Bisotti rappresenta un'importante testimonianza dell'importanza della letteratura nella società contemporanea e l'incontro promette di essere un momento emozionante e ispiratore per tutti coloro che parteciperanno.

Non resta che attendere con trepidazione il 28 luglio, quando il Giffoni Film Festival si trasformerà in un palcoscenico letterario per accogliere Massimo Bisotti e condividere con lui la passione per le storie, le parole e il potere della letteratura. Sarà un'occasione indimenticabile per tutti coloro che amano il cinema e la letteratura, per scoprire nuove prospettive e per connettersi con una delle voci più influenti della scena letteraria contemporanea.