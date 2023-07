A cura della Redazione

Il weekend appena trascorso è stato il primo caratterizzato dal nuovo modello di esercizio sperimentale della Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Sorrento, con la prima fermata dei convogli in partenza dal capoluogo a Torre Annunziata.

L'EAV, in una nota, fa sapere che il ritardo medio si è attestato sui 5 minuti nella giornata di sabato 8 luglio, e di 6 minuti in quella domenica 9 luglio, dove "si sono registrati alcuni più seri problemi sulla circolazione, di carattere strutturale, che non hanno nulla a che vedere con la sperimentazione in atto": blocco deviatoi a Pioppaino per 5 ore, treno guasto a Vico Equense, improvvisa carenza di personale, una rissa a Gianturco e il caldo eccezionale con sovraffollamento sui binari.

L'azienda di trasporto regionale evidenzia poi che "senza la sperimentazione, i problemi sarebbero stati verosimilmente anche maggiori, come gli episodi della scorsa estate ricordano. Nei primi dieci giorni del mese di luglio 2022 - continua il comunicato -, ad esempio, il ritardo medio sulla Napoli-Sorrento era di 14 minuti e sulla intera rete vesuviana di 10 minuti".

"La sperimentazione va avanti. Come già detto in diverse occasioni faremo gli opportuni approfondimenti in corso d’opera, monitoreremo, ascolteremo i disagi e le proposte. Si ricorda che siamo comunque nel periodo estivo. Il numero delle corse, da sempre, nei mesi estivi, si riduce di almeno il 20 per cento per consentire le ferie al personale. Aumenterà con l’orario invernale e la ripresa delle scuole", conclude la nota dell'EAV.

Intanto, un nuovo guasto ad un passaggio a livello - dopo quello di ieri - ha comportato l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla Napoli-Poggiomarino, tra Poggiomarino e Scafati. Dopo un primo ripristino del servizio, i convogli sono stati nuovamente fermati e dalle 10 è stato interdetto il transito tra le due Stazioni. Istituito un servizio bus sostitutivo con punto di fermata a Poggiomarino in via Iervolino, nei pressi delle scuole elementari. Il servizio è tornato poi regolare dalle ore 10.50.

A questo, si aggiunge anche un "guasto ENEL alla stazione di San Giorgio a Cremano, indipendente da EAV. I treni sulla linea Napoli-Poggiomarino, Napoli-Torre Annunziata e Napoli-Sorrento potrebbero subire ritardi", rende noto l'azienda.

(notizia aggiornata)