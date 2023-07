A cura della Redazione

Attivato il servizio per la linea Torre Annunziata - Capri con il traghetto dell’Alilauro Gruson.

Tutti i giorni, dal molo Crocelle del porto di Torre Annunziata (lato sede Capitaneria - Guardia Costiera), alle ore 7,30 (unica corsa) parte il traghetto per l’isola di Capri, con fermate intermedie a Castellammare di Stabia e a Sorrento.

Al ritorno la partenza dall'isola azzurra è prevista per le ore 16,55.

I biglietti si possono acquistare a bordo oppure online sul sito della Compagnia. Il costo ordinario per ogni singola tratta è di 24 euro, compresi i 2,50 euro per il contributo di sbarco. 14,50 euro, invece, il prezzo dei biglietto per i bambini.