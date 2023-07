A cura della Redazione

E' tornato regolare da stamattina il servizio sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana.

Ieri, dal pomeriggio, la circolazione era stata interrotta tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata a causa di un guasto alle linee aeree di alimentazione elettrica alla stazione Villa dei Misteri di Pompei.

I passeggerri a bordo di due convogli, poi arrestatisi per impossibilità a proseguire, che erano in transito sono stati fatti scendere sui binari e hanno raggiunto a piedi il punto di fermata di Moregine, assistiti dal personale EAV. Sotto una calura infernale, i viaggiatori hanno poi usufruito delle bottigline d'acqua messe a disposizione dall'azienda, per poi prendere i bus sostitutivi e proseguire il viaggio verso le loro destinazioni.

A spiegare cosa sia accaduto, tecnicamente, è il dirigente della manutenzione treni EAV, Michele Romano: "La problematica - spiega -, che andrà approfondita in officina, è stata causata dall’intervento dello scaricatore di sovratensione posto in prossimità del pantografo, che è letteralmente esploso molto probabilmente a causa di qualcosa che ha interferito con esso sull’imperiale del treno" (nell'immagine da lui stesso postata, si nota proprio l'"esplosione"). In sostanza, il cavo si alimentazione si è fuso con il treno in presa, provocando così la caduta della linea aerea. "Successivamente la linea è stata rimessa a posto soltanto dopo che le forze dell’ordine hanno concesso l’autorizzazione a procedere ed il treno è stato portato in officina", ha concluso il dirigente.

"Credetemi - ha poi proseguito - questi eventi sono quelli che più ci fanno sentire avviliti e rammaricati nei confronti delle persone. Resistere tutto quel tempo con questo caldo è davvero una cosa terribile, ma abbiamo lavorato tanto per rimediare a quanto accaduto. Ringrazio tutti i colleghi che si sono prodigati senza limiti di tempo all’unico scopo di ridurre al minimo il disagio dei viaggiatori e di riattivare la linea prima possibile".