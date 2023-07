A cura della Redazione

Rifacimento della segnaletica orizzontale in via Gino Alfani e via Caravelli a Torre Annunziata, adottati nuovi dispositivi di viabilità.

Il 24 e 25 luglio prossimi (martedì e mercoledì), nel tratto di via Alfani compreso tra via Fusco e via Caravelli, e in tutta quest'ultima, vigeranno i divieti di sosta e fermata dalle ore 6 alle 18.

Il provvedimento adottato dal Comando di Polizia Locale fa seguito alla necessità di ripristinare la segnaletica orizzontale a seguito dei lavori effettuati dalla Gori e alla conseguente riasfaltatura delle strade su menzionate.