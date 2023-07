“Patate Coppola” è un’azienda che da oltre 50 anni lavora a stretto contatto con le materie prime, con passione, determinazione ed innovazione, elementi integranti che fanno parte del processo evolutivo aziendale.

Filiere controllate, tecniche di coltura all’avanguardia, tecnologie di ultima generazione, consentono quotidianamente una produzione su larga scala unica nel suo genere: le molteplici varietà di prodotti ne sono un chiaro esempio.

Motivo d’orgoglio della filiera e della produzione quotidiana sono le patate a residuo zero, patate che differiscono in più punti salienti dalle patate presenti in assortimento. Esse infatti, presentano delle caratteristiche ben distinte, la prima su tutte, nonché la più importante, è la sostenibilità che rappresenta un argomento chiave nella produzione.

Il percorso di sostenibilità assume la figura di elemento chiave per la produzione e per ottenere l’ambita e richiesta certificazione residuo zero, poiché, questa tipologia di coltura è disciplinata da regole quotidiane molto rigide da rispettare, le quali, sono una conditio sine qua non per ottenerne tale certificazione.

Nel dettaglio, l’azienda “Patate Coppola” deve rendere visibile e trasparente le modalità di gestione del prodotto, ottimizzare l’esecuzione delle attività e dei controlli che avvengono internamente alla lavorazione, verificare e tener nota delle attività svolte, controllare che prodotti ed attività siano conformi agli standard “residuo zero”, dimostrare la capacità di avere un sistema che perduri nel tempo e che possa soddisfare i requisiti di tracciabilità dei prodotti oggetto di certificazioni e di monitorare quelle coltivazioni che non risultino conformi.

Il mercato dei prodotti oggetto di certificazione diventa sempre più ampio, con la possibilità di creare una rete comunicativa tra produttore e consumatore, scegliere la residuo zero significa scegliere un prodotto ecosostenibile con impatto zero sull’ambiente, garantendo degli standard sulle tavole dei consumatori grazie ad un prodotto costantemente tracciato durante il suo processo produttivo. Sono attualmente in corso campagne marketing volte a promuovere la patata residuo zero, una tipologia di patata autentica ed originale che avanza a passo spedito sul mercato.

Inoltre, la patata residuo zero è ideale per ogni preparazione e per ogni occasione. Difatti, gli impieghi sono molteplici, la si può assaporare al forno, bollita e fritta essendo di versatile utilizzo.

Impegno costante e tanto sacrificio hanno proiettato l’azienda “Patate Coppola” verso un radioso futuro, che attende solo di esser scritto mediante la vasta gamma di prodotti presenti in filiera, prodotti trattati come natura comanda al fine di soddisfare a pieno il consumatore.