A cura della Redazione

Buoni libro per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Torre Annunziata (medie esuperiori). Il Comune ha pubblicato l'avviso attraverso cui si può richiedere il voucher per l'acquisto (o la fornitura gratuita) dei volummi di testo adottati per l'anno scolastico 2023-2024.

Le domande vanno inoltrate telematicamente all'indirizzo https://torreannunziata.southengineering.it/pratica/trzt-pratica-buoni-libro-2023 a partire dal 7 settembre e fino alle ore 12 del 15 ottobre prossimo.

Per richiedere il beneficio, occorre possedere un ISEE compreso tra 0 e 13.300 euro (due le fasce contemplate).

Possono fare richiesta anche gli studenti residenti a Torre Annunziata ma frequentanti scuole in altre regioni o Comuni (in quest'ultimo caso, occorre presnetare la domanda al Comune in cui è ubicato l'Istituto).

Il "buono" è spendibile fino al 31 dicembre 2024 presso le cartolibrerie convenzionate con il Comune oplontino. Entro il 2023 deve essere invece speso quello relativo all'anno scolastico 2022/2023, appena conclusosi.

Per tutte le info, clicca qui.