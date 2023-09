A cura della Redazione

«Nessuna drammatizzazione ma anche nessuna sottovalutazione». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine della presentazione della manifestazione culinaria BaccalàRe, in programma al Maschio Angioino a Napoli dal 14 al 19 settembre prossimi, è tornato ad accendere i riflettori sulle nuova variante Covid.

Con la riapertura delle scuole e il ritorno dalla vacanze di centinaia di migliaia di cittadini, c'è da aspettarsi che i contagi possano aumentare. De Luca ha evidenziato come questa nuova variante sia poco pericolosa per la popolazione più giovane ma è più aggressiva per le persone fragili e gli anziani. Nei primi giorni di ottobre sarà disponibile anche il nuovo vaccino. E così, il governatore ha invitato le ASL a immunizzare in primis gli ospiti delle residenze per anziani e i soggetti fragili. Poi ci sarà anche il vaccino antinfluenzale.

«Nel frattempo, torniamo a usare un po' la mascherina - ha proseguito De Luca -. Un po' di prudenza non guasta, soprattutto nei luoghi di aggregazione. Cerchiamo di non fare i pipì, non vergogniamoci di indossare la mascherina. Non è che perdiamo la bellezza, anzi qualcuno se la indossa la migliora - dice ironicamente il presidente -. Ovviamente noi daremo informazioni aggiornate e in tempo utile ai nostri concittadini. Come sempre, la Campania arriverà un mese prima rispetto al Ministero della Salute - la stoccata al Governo del presidente -. Qui dobbiamo essere due volte più prudenti per la densità abitativa che abbiamo, soprattutto nell'area di Napoli, Caserta e nell'Agro Nocerino Sarnese -. Ripeto - conclude De Luca - nessuna drammatizzazione ma occhi aperti, facciamo attenzione. E vacciniamoci anche contro l'influenza. Un po' di attenzione in più ci allunga la vita».