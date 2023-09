A cura della Redazione

Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2022.

A Torre Annunziata i beneficiari sono 153 (151 categoria A e 2 categoria B), mentre le domande ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi disponibili sono 203. Infine, 6 le domande escluse. In tutto sono 362 le istanze presentate da parte di cittadini torresi.

Su 153 beneficiari, 137 sono assegnatari del massimo contributo, ovvero 1.000 euro.

Le domande sono identificate esclusivamente tramite il codice alfanumerico rilasciato all’atto della presentazione dell’istanza.

Avverso le graduatorie provvisorie e l’elenco provvisorio delle domande escluse è possibile presentare opposizione entro il 23 settembre 2023.

Sono state presentate in tutta la regione Campania oltre 72mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di circa 28,5 milioni.

Per consulatare la graduatoiria dei beneficiari CLICCA QUI

Per consultare la graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziatei per carenza dei fondi CLICCA QUI

Per consultare la graduatoria delle domande escluse CLICCA QUI