A cura della Redazione

“Stamattina io e il collega abbiamo trovato questo portafoglio contente denaro e soprattutto tutti i documenti: patente tessera sanitaria, carta d'identità banco posta e tant’altro. Ho visualizzato l'indirizzo e siamo andati a casa di colui che aveva smarrito il portafoglio. Siamo due operatori ecologici”.

E’ il post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Segnaliamo cosa non va a Torre Annunziata”.

I due sono Antonio Galasso e Salvatore Cassandro, dipendenti della PrimaVera, società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Torre Annunziata.

Ieri mattina intorno alle ore 6,00 mentre stavano pulendo la Villa Comunale hanno notato per terra un portafoglio. L’hanno raccolto e una volta verificato chi fosse il titolare non ci hanno pensato su due volte, si sono recati presso la sua abitazione per consegnargli il portafoglio con tutto il contenuto: denaro, documenti e carte di credito.

E’ facile immaginare la sorpresa dell’uomo di fronte ad un gesto del genere. Oltre ai ringraziamenti ha offerto ai dipendenti comunali una ricompensa, ma i due hanno rifiutato.

Il post pubblicato ha riscosso quasi mille “mi piace” e circa 300 commenti, tutti di apprezzamento nei confronti dei due operatori ecologici. C’è chi ha rivolto un invito alla Commissione straordinaria del comune oplontino affinché conferisca un encomio ad Antonio e Salvatore per il loro bel gesto.

Ci associamo anche noi a questa richiesta. Sono questi comportamenti che caratterizzano il grado di civiltà di una comunità. A Torre Annunziata troppo spesso assistiamo ad episodi di inciviltà e alla conseguente facile generalizzazione. Invece non è così: ci sono i “buoni” e i “cattivi”, solo che i secondi fanno più rumore dei primi…