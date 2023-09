A cura della Redazione

Per l’edizione 2023 di “Ancore della Legalità”, iniziativa annuale promossa dal collettivo Agende Rosse - gruppo "Giancarlo Siani" di Torre Annunziata, e dedicata a tematiche quali legalità e giustizia, la kermesse si sdoppia in due momenti distinti: uno al mattino, l’altro al pomeriggio. La giornata avrà come titolo "Affermare la legalità. L'Italia tra Mafie, Giustizia e nuove generazioni".

A partire dalle ore 10.30 di venerdì 29 settembre, presso l’Istituto scolastico “G. Marconi” di Torre Annunziata, ci sarà un interessante dibattito con il magistrato Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e già membro del CSM, che sarà intervistato dal giornalista Marco Lillo, vicedirettore del “Fatto Quotidiano”, insieme ad Aaron Pettinari, direttore di Antimafia 2000, e con Stefano Baudino, scrittore esperto di fenomeni mafiosi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore ed ex esponente di spicco del M5S, si confronterà con Stefania Ascari, membro della Commissione parlamentare Antimafia, e con Marco Lillo. A condurre sarà Roberto De Candia.

A condurre i dibattiti,

Intermezzo artistico con protagonista l’attrice Sara Bevilacqua con lo spettacolo teatrale “IO STOCC DO’” tratto da una storia vera, in scena con la compagnia teatrale pugliese Meridiani Perduti, recentemente premiata per lo stesso spettacolo con importanti riconoscimenti nazionali per il suo impegno sociale e di teatro civile.