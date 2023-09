A cura della Redazione

Uno degli aspetti più eternamente affascinanti della profumeria è la soggettività per cui un profumo o una specifica nota olfattiva può risultare irresistibile per alcune persone e nauseabondo per altre.

Sicuramente, tra i sentori più polarizzanti ci sono le note animaliche: che siano materie prime di effettiva origine animale, o ingredienti sintetici che ne richiamano i sentori poco conta.

I profumi che enfatizzano o provano a ricreare queste sensazioni olfattive aggiungono complessità e profondità alle fragranze spesso non riscontrabile in fragranze più leggere, o in cui è possibile apprezzare una maggiore prevalenza di altre famiglie olfattive.

In questo articolo, incontrerai 3 fragranze in cui le note animaliche sono ben distinguibili, per scoprire 3 potenziali fragranze che potresti voler aggiungere alla tua collezione quanto prima.

Nudiflorum di Nasomatto

Se stai cercando un profumo che sappia confonderti e stupirti, lontano dal concetto di profumo a cui tutti sono abituati, Nudiflorum è la fragranza che stavi cercando e di cui non sapevi di avere un assoluto bisogno.

Di questo profumo, come tutti quelli realizzati dal celebre maestro profumiere Alessandro Gualtieri, non è nota la piramide olfattiva. Basandosi unicamente sulle sensazioni che questo profumo è stato finora in grado di regalare alle persone che lo hanno incontrato, il senso di polarizzazione che ogni fragranza animalica dovrebbe generare è raggiunto perfettamente.

Nudiflorum è un profumo che non conosce mezze misure: o lo si ama alla follia, arrivando a creare un’assoluta dipendenza, o lo si evita e non lo si tollera. La sensazione che evoca in chi lo incontra è però la stessa: una volta vaporizzato, genera la sensazione olfattiva di vestire una seconda pelle, in un connubio di note percepibili armoniosamente durante tutta l’esperienza olfattiva, destinata a durare a lungo.

Se stai cercando un profumo che sappia farsi sentire dopo appena uno spruzzo, che abbia un odore deciso, profondo e tridimensionale in cui il sentore animalico è innegabile devi assolutamente annusare Nudiflorum!

Absolute Aphrodisiac di Initio Parfums Prives

Se i profumi con sentori animalici rientrano nelle tue fragranze preferite perché di loro apprezzi il potere seduttivo, Absolute Aphrodisiac è un’esperienza olfattiva che non ti pentirai di vivere.

La fragranza di Initio Parfums Prives che più desidera tradurre in note e profumo le armi della seduzione.

Proprio come avviene nella seduzione, in questa fragranza c’è tutto quello che dev’esserci per restare ammaliati: dolcezza, femminilità, ma anche potenza, virilità e fascino.

La seduzione non ha genere, ma è anzi dotata di caratteri unisex, proprio come questa fragranza, che lascia emergere note dolci che si fondono con note ambrate su un letto cuoiato tutto da scoprire per gli amanti di questo genere.

Do Son di Dyptique

I profumi animalici sono anche tra le prime tipologie di profumo ad essere state create e realizzate nella storia della profumeria internazionale.

Basti pensare alle prime fragranze per guanti in cuoio di Creed per ricordare quanto i sentori della pelle siano intrinsecamente legati anche alla storia e alla tradizione della profumeria europea.

Do Son Dyptique profumo, è, ad ogni modo, una modalità olfattiva per riprendere un concetto più classico di profumo animalico: rappresenta l’incarnazione più elegante e sussurrata di celebrazione olfattiva della Tuberosa, uno dei fiori e degli ingredienti floreali considerati più “carnali” dagli appassionati di profumeria provenienti da tutti i paesi del mondo.

Do Son è il profumo alla Tuberosa suggeribile, su tutti, agli appassionati di note animaliche alla ricerca di una connotazione e traduzione dolce ed elegante di questa propria preferenza, soprattutto in vista dell’assenza, all’interno di questa fragranza, di note eccessivamente dolci e zuccherine, garantendo una massima resa animalica della Tuberosa.