A cura della Redazione

Allerta gialla per il maltempo in Campania fino alle ore 9 di domenica 24 settembre.

Le abbondanti piogge di stamane ha no creato non pochi disagi, soprattutto in particolari zone del territorio.

Nella provincia di Napoli, le squesdre di volontari della Protezione Civile sono intervenute principalmente nel Vesuviano, tra Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia. Nell'area flegrea, criticità sono state registrate a Bacoli.

Colpito dal maltempo anche il Casertano, in special modo Caserta, Carinaro, Casal di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta. Nel Sannio, problemi a Solopaca e Pontelandolfo.

"Su tutta la regione potranno ancora verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione - fa sapere la Protezione Civile della Campania -. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento".

"Tra i principali scenari di impatto al suolo associati a questo quadro meteo e al rischio idrogeologico da temporali, si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi - prosegue la nota -. Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".

Infine, "in considerazione della possibile caduta di grandine e della presenza di raffiche di vento, si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche temporanee) esposte alla sollecitazione dei fenomeni e del verde pubblico".