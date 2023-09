Lunedì di “passione” ancora una volta per gli utenti della Circumvesuviana. Da stamattina, tra ritardi, soppressioni di corse e guasti, la circolazione ferroviaria procede a singhiozzo.

In particolare, i maggiori disagi si stanno verificando sulla tratta Scafati-Poggiomarino, dove l’EAV ha comunicato esserci stato un guasto ai passaggi a livello.

I convogli in partenza da Napoli limitano la corsa alla stazione di Scafati, quelli in partenza da Poggiomarino per Napoli avranno origine a Scafati. Verrà attivato un servizio bus sostitutivo tra Scafati e Poggiomarino.

Ritardi anche sulla Napoli-Sorrento, nell’ordine dei 15-20 minuti.