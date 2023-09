A cura della Redazione

Questo alimento è la base di tantissime ricette ma può anche diventare un piatto tipico, come la tortilla o le huevos rotos, fatto sta che le uova offrono diversi benefici per l’organismo e possiedono varie proprietà nutrizionali, sempre a patto che non se ne abusi, come per ogni cibo proteico, e che si pratichi attività fisi

Sono tantissime le celebrità che si sono espresse sulle controversie delle uova ma anche sui valori nutrizionali, e perché no, sulla bontà delle uova, come Luis Enrique, Eva Longoria e la nutrizionista Mónica Barreal.

Luis Enrique e la dieta a base di uova della Nazionale Spagnola ai Mondiali

L’ex allenatore della Spagna attualmente alla guida del PSG ha dichiarato durante i Mondiali di Qatar di aver mangiato sei uova a cena, la metà bollite e l’altra metà fritte, insieme a patate, carote, fagiolini, dolci e yogurt, affermando che rappresentano un alimento importante per la dieta dei suoi calciatori.

Queste dichiarazioni non sono passate inosservate e il popolo dei social ha aperto il dibattito, perché la quantità giusta di uova alla settimana non deve essere troppo alta, altrimenti si rischia di caricare troppo il fegato.

Una soluzione efficace che offre il vantaggio di assumere tutte le proprietà nutrizionali senza dover necessariamente consumare una quantità alta di questo alimento è l’integrazione di albumina d’uovo, utile soprattutto per gli atleti che devono spendere tantissime energie ma anche per chi ha bisogno dei benefici delle uova nella sua dieta.

Quando sei in Spagna mangia come loro: Eva Longoria e le huevos rotos

Il messaggio lanciato da Eva Longoria sui social durante la cena di capodanno 2022 non lascia spazio a fraintendimenti, perché l’attrice texana ha origini iberiche e per San Silvestro si è sbizzarrita a cucinare le huevos rotos nella sua terra nativa, mostrando ai suoi follower tutto il procedimento di preparazione della ricetta.

Il suo segreto è friggere le cipolle e le patate insieme e poi cuocere le uova nello stesso olio, senza dimenticarsi di lasciar riposare la frittata su tovaglioli, in modo che si asciughi l’olio in eccesso. In questo caso è possibile anche fare uno strappo alla regola trattandosi di capodanno, ma durante i giorni feriali non è consigliato mangiare troppe huevos rotos, nonostante il sapore irresistibile di questo piatto.

La nutrizionista Mónica Barreal ci spiega quante uova mangiare alla settimana

Sul sito della famosa nutrizionista è spiegato in maniera chiara come inserire le uova nella dieta, tutto dipende dalla quantità di proteine animali che devono essere assunte, tuttavia, in perfetto accordo con Familial Hypercholesterolemia Foundation la nutrizionista afferma che è possibile consumare fino a sette uova alla settimana , a patto che si svolga regolare attività fisica e che non si soffra di colesterolo alto.

In questo caso il numero deve essere ridotto a 3 massimo 4 uova a settimana , più alto è il colesterolo e minore è il numero di ore di attività fisica svolte: meno uova bisogna mangiare.