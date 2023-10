A cura della Redazione

Nuove opportunità di lavoro nel comprensorio vesuviano. Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando una giornata di selezione presso la propria sede di via Mazzini n. 104, che consentirà ad una nota azienda del settore dell’abbigliamento sportivo di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Il profilo professionale ricercato è quello di addetto alla logistica di magazzino. Tra i requisiti richiesti, l'età massima di 45 anni, il possesso della Licenza Media.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro l’8 ottobre 2023 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it,

indicando il profilo professionale di interesse e manifestando la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi. Sarà, poi, premura del CPI informare i candidati della data specifica in cui si terrà la giornata di selezione.