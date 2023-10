A cura della Redazione

Prorogate fino al 10 ottobre le iscrizioni al servizio di refezione scolastica presso le scuole comunali di Torre Annunziata.

"In considerazione delle continue richieste pervenute - si legge in una nota del Comune - è riaperta la piattaforma IN CLOUD, fornita da Telemoney, per procedere con l'iscrizione on line".

Questo il link a cui collegarsi per sottoscrivere le adesioni (necessario lo SPID): https://www.telemoney.cloud/comune-torreannunziata.

Intanto, il Comune fa sapere che i pasti verranno forniti agli studenti di nido, infanzia e primaria a partire dal prossimo 16 ottobre.

In basso, il prospetto dei costi in ragione dell'ISEE