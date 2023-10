A cura della Redazione

I modelli di social “tradizionali”, ossia quelli che abbiamo imparato a conoscere come Facebook e Twitter, sono abbastanza in crisi, per questo si corre ai ripari con nuove funzionalità che permettono un’interazione più marcata fra utenti, interazione che è di fatto la chiave del successo di un social, ma purtroppo anche questa cambia i suoi standard e modelli nel tempo e per non far annoiare mai il pubblico, bisogna “svecchiare gli strumenti” che i social mettono a disposizione, permettendo alle persone di vivere novità assolute, anche grazie l’aiuto della tecnologia.

Oggi si punta ancora sicuramente sull’interazione in tempo reale, ormai sdoganata: lo stesso Twitter, oggi di proprietà di Elon Musk, ha annunciato l’importante novità delle videochiamate, presto in arrivo.

L’interazione istantanea ha permesso la diffusione di contenuti ad una velocità mai conosciuta prima e creando il fenomeno della “viralità”. Nelle chat moderne è possibile infatti scambiare contenuti vocali, testuali e visivi.

La popolazione mondiale, interagisce online: circa il 64% del mondo utilizza i social e questo li rende i nuovi mezzi di interazione e comunicazione preferiti. Non solo semplici passatempi “online”, ma vere e proprie piattaforme che integrano le funzionalità più disparate.

La tecnologia è ormai alla portata di tutti e spesso le dedichiamo molto tempo, anche per attività che prima svolgevamo senza l’ausilio di questa.

I social, seguiti dai videogame, sono la principale fonte di svago per tantissimi e negli anni hanno subito numerosi cambiamenti, ma analizziamo di cosa si tratta e quali sono le nuove frontiere dell’interazione online.

Fra videochiamate e nuove chat: Discord, Twitter e Meta

I social moderni soddisfano ogni esigenza e rispetto quelli del passato sono molto più diversificati per azioni possibili e per “community” di affezionati. Oggi esistono per esempio social e piattaforme di messaggistica istantanea dedicati di gamer, come Discord, Twitch e Gamer Network. Non solo i social, ma ricordiamo, anche i videogame ed i giochi online come ad esempio il live blackjack o quelli di carte italiane ormai digitalizzati come Burraco o Scala 40, sono molto diffusi e apprezzati, per questo molte piattaforme più di nicchia, puntano a questo target.

Twitch, la nota piattaforma video, è in questo senso la più nota e conosciuta, con 2 milioni di utenze attive ogni giorno.

Oltre alla diversificazione per “tema” e target, abbiamo molti più strumenti che permettono interazioni in tempo reale come le videochiamate integrate nelle chat. Queste ultime annunciate anche per Twitter (oggi “X”) con un post di Elon Musk del 31 agosto 2023.

Le videochiamate non sono però nuove ai social ed il primo ad averle integrate nella messaggistica istantanea è stato Facebook, con la possibilità di utilizzare addirittura filtri ed emoticons durante la conversazione.

Presenti poi anche su Whatsapp, dal 2016 sono tutt’altro che una novità, ma uno strumento sempre di successo che mette in contatto utenti/follower senza dover utilizzare la funzione del telefono e dover incorrere in costi aggiuntivi.

Ancora vi sono strumenti secondari, di recente uscita, che permettono interazioni diverse, seppur non istantanee nel senso letterale del termine, ma quasi. Si tratta ad esempio delle “note” su Instagram, che prendono il posto degli “stati” di Whatsapp e Facebook, con la possibilità di attivare notifiche per un follower nello specifico, ricevendo così immediatamente i suoi eventuali aggiornamenti.

Se consideriamo quest’ultimo aspetto, relativo all’attivazione di notifiche” per un contatto, possiamo dire che tutti i social diventano strumenti di interazione istantanea, con la possibilità di seguire ogni spostamento, stato d’animo e commento personali.

Le storie ed i reel permettono di condividere spezzati di vita quotidiana e avere interazioni in tempo reale che spaziano dalle “reaction” ai commenti.

Il Metaverso e le interazioni istantanee tramite avatar e visori

Non ci si ferma alle tecnologie tradizionali, ma si punta all’interazione in tempo reale tramite tecnologie diverse e più futuristiche (c’è chi parla già di ologrammi per il futuro prossimo!).

Meta (ex Facebook) si è mosso per primo in questo senso, progettando, seppur non senza difficoltà, il Metaverso che più di tutti dovrebbe permettere interazioni avveniristiche.

Zuckerberg ha infatti concepito uno spazio virtuale nel quale ogni utente avrà la possibilità di utilizzare un avatar e chattare istantaneamente con altri, in luoghi si svago virtuali (piazze, concerti, locali). Questo sarà possibile da vivere anche con i visori per la Realtà Virtuale di casa Facebook (già in commercio da qualche anno con versioni sempre migliorate) i quali permetteranno di vedere tridimensionalmente luoghi digitali per vivere le esperienze e le conversazioni in maniera più realistica.

Dialogare con un avatar è già possibile, ma c’è chi parla di ologrammi per il dialogo istantaneo tramite piattaforme. Questo permetterebbe alle persone di essere presenti in un luogo, ma non fisicamente. Partecipare a riunioni aziendali e meeting senza doversi spostare dal salotto di casa potrebbe divenire la regola nel prossimo futuro, grazie ai passi da gigante dell’Intelligenza Artificiale combinata all’ingegneria.