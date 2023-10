A cura della Redazione

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua a Torre Annunziata.

Le strade interessate dai disservizi sono via Ercole Ercoli, via Bottaro, via Vigne S. Antonio e tutte le relative traverse.

La GORI fa sapere che la normale erogazione dell'acqua avverrà a partire dalle ore 16 di lunedì 9 ottobre.