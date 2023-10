A cura della Redazione

Oggi, 12 ottobre 2023 si è tenuta, alle ore 13:30, l’incontro della delegazione "Stabia Space Village" con Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’incontro si è svolto a Roma presso la Sala “Aldo Moro” del MIUR, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Hanno partecipato i rappresentanti degli istituti scolastici aderenti all’accordo di rete “Stabia Space Village” e premiati nell’ambito dell’innovativo format sulla realizzazione di quattro “Space Young Hub” all’interno di ciascun istituto.

Presenti tra gli altri: Elena Cavaliere, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “F. Severi” Castellammare di Stabia, Coordinatrice Accordo di Rete “Stabia Space Village”; Ludovica Ninotckha Salza, Founder Vacanze Spaziali Srl; Germana Galoforo, Responsabile Ufficio Education Agenzia Spaziale Italiana; Veronica La Regina, Amministratore Delegato Officina REV Srl.

Sono stati presentati i progetti vincitori della challenge “Space Village: SIRIUS NOVA LAB: Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia in team con l’Istituto Tecnico Marconi di Torre Annunziata; ISLEEP: Istituto Tecnico A. Pacinotti di Scafati; FIRST CHOICE ITINERARIES: Liceo Classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia; VIRTUAL MAT: Istituto Istruzione Superiore Ferrari di Castellammare di Stabia. Presente anche il Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento per il progetto EMBEDDED SPACE.

Le conclusioni sono state affidate a Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione.