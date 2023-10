A cura della Redazione

Ordinanza del comandante della Polizia Locale di Torre Annunziata, Giovanni Forgione, in relazione ai provvedimenti viabilistici in occasione della Festa del 22 Ottobre, in cui si celebra nella città oplontina la ricorrenza del miracolo del 1822, quando la Madonna della Neve fermò la lava nel corso dell'eruzione del Vesuvio.

Il clou, come sempre, è rappresentato dalla processione religiosa, con la Vergine Bruna portata in spalla dai pescatori che attraverserà la città dopo aver lasciato la sua "casa", la Basilica di piazza Giovanni XXIII della Pace, passando per via De Simone, via Dogana, via Caracciolo (zona porto per la tradizionale sosta), corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesàro, corso Umberto I, via Gambardella, per fare ritorno in chiesa.

21 OTTOBRE

Partiamo dalla vigilia della festa. Come da noi auspicato nell'articolo di giovedì 12 ottobre, sabato 21 ottobre dalle ore 18 e fino a cessata esigenza, verrà istituita l'isola pedonale in corso Umberto I - tratto da intersezione con via Gino Alfani a quella con corso Vittorio Emanuele III, e in corso Vittorio Emanuele III (fino a piazza Nicotera). Divieto di transito veicolare, sempre a partire dalle ore 18, anche in via Zuppetta, vicolo Giglio, via Pontenuovo, via IV Novembre (tratto da via Asilo Infantile a piazza Cesàro), vico Eruzione, via dei Mille (tratto da via De Gennaro a corso Umberto I), via Vesuvio (tratto da via Vittorio Veneto a corso Umberto I).

Inoltre, a partire dalle 16,30 e fino a cessata esigenza, vigerà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in corso Umberto I (intersezioni via Gino Alfani-via Poerio), corso Vittorio Emanuele III (intersezioni via Poerio-piazza Nicotera).

22 OTTOBRE

Domenica 22 ottobre, giorno della Festa, a partire dalle ore 7 sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Giovanni XXIII della Pace, via De Simone, via Dogana, corso Vittorio Emanuele III (da via De Simone a corso Umberto I), piazza Cesàro, corso Umberto I (fino a via Zampa).

Dalle ore 9 e fino a cessata esigenza, non potranno circolare i veicoli in: corso Vittorio Emanuele III (tratto da corso Umberto I a via D Simone), Piazza Ernesto Cesàro, corsoo Umberto I (tratto via Zampa - corso Vittorio Emanuele III), via De Simone, via D’Alagno (tratto da via Bertone a via De Simone), via Dogana, via Caracciolo (tratto da via Mulini Idraulici a via Bertone), via XXI Gennaio.

Ed ancora, in: via Giardino (tratto via Commercio – corso Vittorio Emanuele III), vico Fiume, vico Neve, vico Pace, via Vittorio Emanuele II (tratto via Pietro Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Gelsomino, piazza Giovanni Nicotera (tratto via Molini idraulici - corso Vittorio Emanuele III), via Luigi Zuppetta (tratto via Pietro Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Giglio (tratto via Collinetta - corso Vittorio Emanuele III), via Pontenuovo (tratto via Domenico Cirillo - corso Vittorio Emanuele III), via IV Novembre (tratto via Asilo Infantile - piazza Ernesto Cesaro), vico Eruzione, via Dei Mille (tratto via Enrico de Gennaro - corso Umberto I), via Vesuvio (tratto via Vittorio Veneto - corso Umberto I), via Gino Alfani (tratto Rampa Nunziante - corso Umberto I), via Gambardella (tratto via IV Giornate - corso Umberto I).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,30 e fino a cessata esigenza, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Giovanni XXIII della Pace, via De Simone, via Dogana, corso Vittorio Emanuele III (da via De Simone a corso Umberto I), piazza Cesàro, corso Umberto I (fino a via Zampa).

Dalle ore 18, divieto di transito veicolare in: corso Vittorio Emanuele III (tratto da corso Umberto I a via De Simone), Piazza Ernesto Cesàro, corso Umberto I (tratto via Zampa - corso Vittorio Emanuele III), via De Simone, via D’Alagno (tratto da via Bertone a via De Simone), via Dogana, via Caracciolo (tratto da via Mulini Idraulici a via Bertone), via XXI Gennaio. Stesso dispositivo di viabilità anche in: via Giardino (tratto via Commercio - corso Vittorio Emanuele III), vico Fiume, vico Neve, vico Pace, via Vittorio Emanuele II (tratto via Pietro Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Gelsomino, piazza Giovanni Nicotera (tratto via Molini idraulici - corso Vittorio Emanuele III), via Luigi Zuppetta (tratto via Pietro Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Giglio (tratto via Collinetta - corso Vittorio Emanuele III), via Pontenuovo (tratto via Domenico Cirillo - corso Vittorio Emanuele III), via IV Novembre (tratto via Asilo Infantile - piazza Ernesto Cesàro), vico Eruzione, via Dei Mille (tratto via Enrico de Gennaro - corso Umberto I), via Vesuvio (tratto via Vittorio Veneto - corso Umberto I), via Gino Alfani (tratto Rampa Nunziante - corso Umberto I), via Gambardella (tratto via IV Giornate - corso Umberto I).

Per chi volesse utilizzare i taxi collettivi per gli spostamenti, il Comune ha istituito un'area di sosta nell'area antistante lo stadio Giraud, con tariffa calmierata (per i giorni 21 e 22 ottobre) di 1,50 euro a persona.

Infine, vengono sospese, dalle ore 8 del 22 ottobre e fino cessata esigenza, le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate a favore di esercizi commerciali e pubblici, con riferimento in particolare a tavolini, sedie, banchi, sagome, ecc.. Sospese anche le vendite ambulanti e di bevande in vetro, in special modo di sostanze alcoliche.