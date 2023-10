A cura della Redazione

“La nostra grande sfida resta il disinquinamento del fiume Sarno e la balneabilità di tutto il litorale da San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense entro il 2025”.

L'ha ribadito ancora una volta, a Castellammare di Stabia, il presidente del gruppo regionale Pd Mario Casillo in occasione del momento di riflessione organizzato dalla segreteria cittadina del Partito Democratico, e che ha visto la partecipazione anche del Presidente Eic, Luca Mascolo, e del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

“Il recupero del litorale e del tratto di spiaggia della Villa Comunale di Castellammare di Stabia - ha concluso Casillo - è una delle priorità della nostra azione in Regione Campania. Un mare balneabile e accessibile, un fiume Sarno che non inquina significa portare giovamento anche alle aree interne non solo alla fascia costiera.