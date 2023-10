A cura della Redazione

Nasce a Torre Annunziata l’Associazione Benessere Collettivo (ABC), presieduta da Giuseppina Valente.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo il benessere della società e dei valori civici, di giustizia sociale e di tutela ambientale.

“La città di Torre Annunziata ha bisogno di una rinascita - afferma la presidente -, e ciascuno di noi può contribuire affinché ciò avvenga e non rimanga solo un sogno”.

In occasione della festa patronale, l’ABC ha organizzato, in collaborazione con Creative Art 2000, un primo evento nei giorni 21 e 22 ottobre, con l’allestimento di una mostra di oggetti artigianali in legno create dal torrese Alfonso Farnese.