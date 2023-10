Come in tutte le leggi di bilancio, anche quella varata dal governo Meloni nel 2024 ha delle tasse nascoste di cui si parla poco. Vediamole:

Aumenta dal 21 al 26 per cento la cedolare secca sugli affitti brevi , quelli ad esempio che si fanno tramite AIRBNB.

, quelli ad esempio che si fanno tramite AIRBNB. I valori delle case ristrutturate con i bonus fiscali dello Stato, come il superbonus , ora dovranno essere aggiornati, il che porterà ad un aumento generalizzato su tutti i prelievi, Imu compreso. L’agenzia delle Entrate avrà il compito di passare al setaccio i lavori di superbonus, controllando se sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale.

con i bonus fiscali dello Stato, come il , ora dovranno essere aggiornati, il che porterà ad un aumento generalizzato su tutti i prelievi, Imu compreso. L’agenzia delle Entrate avrà il compito di passare al setaccio i lavori di superbonus, controllando se sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale. la tassa sui bonifici parlanti passa dall'8 all'11% e viene tassata al 26% la plusvalenza per chi vende la casa ristrutturata beneficiando della maxi-agevolazione.

Chi ha immobili all’estero pagherà allo Stato italiano un’aliquota non più dello 0,76 per cento ma dell’1,6 per cento, con un balzo del 40 per cento.

pagherà allo Stato italiano un’aliquota non più dello 0,76 per cento ma dell’1,6 per cento, con un balzo del 40 per cento. Aumentano le addizionali sulle sigarette , il rincaro è tra i 10 e 12 centesimi.

, il rincaro è tra i 10 e 12 centesimi. Il governo toglie l’Iva agevolata del 5 per cento sui prodotti di igiene femminile e prima infanzia , tra cui i pannolini. Ora arriva al 10 per cento che si aggiungerà chiaramente all’inflazione già alta.

, tra cui i pannolini. Ora arriva al che si aggiungerà chiaramente all’inflazione già alta. Torna di nuovo la tassa su plastica e zuccheri: tali tributi infatti erano stati solo sospesi per sei mesi e ora non ci sono soldi a sufficienza per rinnovare la misura.

Pensione: cosa cambia nel 2024

Per anni una certa parte del centrodestra diceva che la legge Fornero era una legge sbagliata, affamava i lavoratori e che soprattutto non mandava mai in pensione chi ne aveva ben diritto. Ora, invece, con l’ultima Finanziaria il centrodestra si rimangia la parola, mette quota 104 e soprattutto mette una serie di ostacoli per chi vuole uscire prima dal mondo del lavoro. In pratica il governo ha dovuto fare un bagno di realtà, e dopo aver fatto campagne elettorali, meme sui social, comizi elettorali contro la legge Fornero, ne approva una che è addirittura peggiore. In sostanza rende più difficile la strada per quegli italiani che vogliono andare in pensione.

La prova di quanto detto sta nel fatto che vengono effettuati tagli alla spesa pensionistica - per un valore di circa 2,7 miliardi di euro - con lo scopo di recuperare risorse per altre misure, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale.

Non solo. Vengono rivisti al rialzo i requisiti per l’accesso alle misure di flessibilità, e viene ulteriormente peggiorato il meccanismo di rivalutazione rispetto a quanto già era stato fatto dalla scorsa legge di Bilancio.

Ecco un elenco che sintetizza le novità contenute dall’ultima bozza della legge di Bilancio 2024, utili per rispondere alla domanda su come si andrà in pensione il prossimo anno::