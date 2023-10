A cura della Redazione

Festa di Halloween in Villa Parnaso a Torre Annunziata.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato per domenica 29 ottobre, alle ore 10.00 in Villa Parnaso, la “Festa di Halloween”.

In programma tanti giochi e divertimento per i più piccoli. Ci saranno un laboratorio Art & Craft, uno spettacolo di magia, mascotte e animazione e Dj Set con baby dance

Insomma, un’avventura divertente e misteriosa aperta a tutti i bambini.

Hallowen: data, storia e significato della festa

Halloween deriva da un termine scozzese per All Hallows' Eve, cioè "vigilia di Tutti i Santi". Essa prende origine dall'antica festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale. La festa di Samhain durava un'intera settimana durante la quale, secondo le credenze dell'epoca, il mondo terreno e quello dell'aldilà potevano incontrarsi. La ricorrenza è celebrata in diversi Paesi la sera del 31 ottobre.

Dall'Irlanda, la tradizione è stata poi esportata negli Stati Uniti dagli emigranti, che, spinti dalla terribile carestia dell’800, si diressero numerosi nella nuova terra.