A cura della Redazione

Maltempo in Campania, da stasera scatta l'allerta arancione. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle 21 di giovedì 2 novembre fino alla stessa ora di venerdì 3.

Interessate la Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'allerta sarà gialla sul resto del territorio. Inoltre, a prescinderde dalle zone, sarà in vigore anche un'allarme per venti molto forti, che potrebbero provocare mareggiate lungo le coste.

Sono previsti temporali anche intensi che "daranno luogo a un rischio idrogeologico diffuso e ad un rischio idraulico, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse", spiega la Protezione Civile, che invita i sindaci a prestare la massima attenzione e ad attivare i Centri Operativi Comunali per far fronte a eventuali emergenze.

"Si invitano le autorità competenti - conclude il comunicato - a controllare altresì la corretta tenuta del verde pubblico, nonché delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".

Per quanto riguarda le scuole e i possibili provvedimenti di sospensione delle attività didattiche, quelle pubbliche sono in gran parte già chiuse per il ponte di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. In tal senso, dunque, dovrebbero essere adottate ordinanze per gli istituti privati e paritari, come già accaduto in circostanze analoghe in passato.