A cura della Redazione

Sostituzione di tubature idriche in diverse zone di Torre Annunziata, scattano i provvedimenti di viabilità.

Dal 10 al 18 novembre, in molte strade cittadine, da nord a sud, verranno eseguiti degli interventi per il ripristino di organi idraulici obsoleti o danneggiati, per i quali la GORI ha incaricato la ditta DARF srl. Opere che serviranno a ridurre gli sprechi d'acqua e ad ottimizzare il servizio idrico sul territorio.

Nel dettaglio, questi sono i dispositivi adottati dal Comando di Polizia Locale, e che vigeranno, come detto, dal 10 al 18 novembre, dalle ore 8 alle 18.

Vengono istituiti divieti di sosta e fermata in:

- via Gambardella nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Umberto I e il civico 4, dove viene inoltre attuato il restringemento della carreggiata con senso unico alternato.

- Corso Umberto I all'altezza del civico 153. In questo caso, il senso unico alternato scatterà nell'area compresa tra l'intersezione con via Gino Alfani e il civico 296.

- Corso Umberto I all'altezza dell'incrocio con via Maresca. Senso unico alternato, limite di velocità pari a 30 km/h e divieto di sorpasso.

- Via Fusco nel tratto compreso tra il civico 70 e il civico 80. Disposto il divieto di sorpasso nel tratto di strada tra l'intersezione con corso Umberto e quella con via Gino Alfani. Limite di velocità fissato a 30 km/h.

- Via Gino Alfani nel tratto compreso tra il civico 98 e il civico 104 e all'aletzza del civco 108. Senso unico alternato all'aletzza del civico 108. Limite di velocità fissato a 30 km/h nel tratto tra l'intersezione con la Rampa Nunziante e quella con via Caravelli.

- Parco Penniniello tra l'isolato 11 e l'intersezione con via Settetermini, con istituzione del senso unico alternato.

- Via Cuparella all'altezza del fronte civico 15 con senso unico alternato e limite di velocità fissato a 30 km/h con divieto di sorpasso.

- Via Pastore nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 21.

- Via Cavour all'altezza del civico 50 con senso unico alternatto, velocità massima 30 km/h e divieto di sorpasso.