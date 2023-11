A cura della Redazione

Nuova allerta meteo in Campania diramata dalla Protezione civile regionale. Fino alle ore 14 di sabato 11 novembre, persisterà una criticità idrogeologica gialla su area vesuviana, piana campana, isole del golfo, Napoli, penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto e Basso Cilento. In Alta Irpinia e Sannio, e nell'area del Tanagro non vi sarà alcuna ciriticità.

Previste per sabato precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere intensi in prevalenza sul settore costiero ma in attenuazione dalla mattinata. Anche il vento spirerà forte, soprattutto lungo le coste, per diventare poi moderato dalla tarda mattinanata. Attenzione va posta, inoltre, alle mareggiate.

Per la giornata di oggi, venerdì 10 novembre - in cui vi è sempre allerta gialla per le stesse zone prima menzionate -, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio.