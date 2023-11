A cura della Redazione

Potatura e sagomatura degli alberi lungo le strade di Torre Annunziata. Proseguono le opere di cura del verde nella città. Questa volta, l'ordinanza riguarda l'area di via Vittorio Veneto compreesa tra l'intersezione con via Vesuvio e quella con via XXIV Maggio.

Giovedì 16 novembre, dalle ore 8.30 alle 17, viene istituito il divieto di sosta e fermata sul tratto interessato dagli interventi.

Il provvedimento è stato adottato dal Comando di Polizia Locale.