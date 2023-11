A cura della Redazione

Opportunità di lavoro per un'azienda di Gragnano, che opera nel settore dell'impiantistica idraulica e termoidraulica.

Ricercata la qualifica di idraulico con esperienza nella riparazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici industriali, commerciali e residenziali e nella riparazione di tubi e altri dispositivi utilizzati per la distribuzione dell’acqua corrente o lo smaltimento di rifiuti.

L’azienda opera con i propri cantieri in tutto il Sud Italia. Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 21 novembre prossimo all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi che si terranno presso il Centro per l'Impiego di Pompei.