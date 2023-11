A cura della Redazione

Pavimentazione dei marciapiedi di via Maresca a Torre Annunziata: l’Amministrazione comunale ha intrapreso i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi di Torre Annunziata.

Per l’occasione sono stati ripavimentati i marciapiedi di via Maresca, in condizioni veramente disastrose con molte mattonelle divelte in più punti del basamento.

Al riguardo è stato utilizzato un pavimento stampato in cemento in modo da ricreare l’effetto delle mattonelle. Si tratta di una pavimentazione monolitica, cioè non soggetta ad assestamenti e avvallamenti, e quindi mantiene nel tempo le proprie caratteristiche senza inestetismi provocati dal passaggio di persone e auto (passi carrabili).

Indubbiamente un metodo molto più economico e con tempi di realizzazione più veloci rispetto alla posa in opera di mattonelle o altro tipo basamento.

I lavori sono stati eseguiti dalla società "Aquilea Società cooperativa" di Quarto (Napoli), aggiudicatrice dell'appalto.

L’unica obbiezione che si potrebbe muovere e che una volta scelta questa tipologia di pavimentazione, si poteva optare per una colorazione del cemento diverso dal grigio scuro a favore di qualche colore più "vivace".