A cura della Redazione

Filippo Turetta è stato ritrovato ed è vivo. Il 22enne veneto è stato arrestato in Germania. Il giovane è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata trovata cadavere ieri nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il giovane era scomparso con lei una settimana fa ed è attualmente indagato per omicidio e per questo destinatario di un mandato di cattura europeo. La sua fuga è finita questa notte dopo una settimana di latitanza, quando è stato fermato dalle autorità tedesche.

L'arresto di Filippo Turetta è stato confermato dal suo avvocato, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma poco fa ed ha già informato i genitori. Filippo Turetta è stato arrestato in Germania “mentre era in auto. Ora sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia” ha spiegato a LaPresse il legale del 22enne accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin.