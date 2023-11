A cura della Redazione

Oggi, lunedì 20 novembre, TDoR, Trans Day of Remembrance, la Giornata internazionale per ricordare le vittime dell’odio transfobico nel mondo.

La Giornata, che si celebra in tutto il mondo, venne introdotta in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web “Remembering Our Dead” in ricordo delle vittime della transfobia

Diversi gli appuntamenti in programma per questo TDoR 2023, organizzati dalle associazioni LGBTQI+ del territorio o dagli enti locali.

Si è partiti alle 11,30 dal confronto voluto dal Comune di Nola, con il sostegno della Regione Campania e di diverse associazioni. Per proseguire poi con l’appuntamento alle 17,30 a Napoli alla Galleria Principe di Napoli al civico 25, presso il Bistrot Lazzarelle. L’evento dal titolo “Note e testi per ricordare le vittime della transfobia”.

Ultima tappa a Torre Annunziata (Rione Murattiano, via Mazzini ore 19.30) dove le associazioni Pride Vesuvio Rainbow e Discovery Queer hanno organizzato una veglia con fiaccolata per ricordare le vittime di transfobia e una successiva presentazione del murales contro l’omotransfobia dell’artista Carlo Knet Oneto (da completare), inserito nel progetto “Costruiamo la Gentilezza” - Murales Gentili.