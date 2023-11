A cura della Redazione

Restyling della fontana di piazza Imbriani.

La fontana al centro di piazza Imbriani a Torre Annunziata, dove una volta c’era un distributore di carburante, è stata spesso oggetto di scherno di una buona parte di cittadini.

Due i motivi: il primo è che ha funzionato sempre ad intermittenza, per non dire quasi sempre senza erogazione di acqua. Secondo perché non è stata mai accettata per la sua forma, che nell'intenzione del progettista doveva rappresentare la bocca del Vesuvio.

(Nella foto sopra, la fontana vista dall'alto)

Ora l’Amministrazione comunale, rappresentata dalla Commissione straordinaria, corre ai ripari. Ci sarà un restyling della fontana con un nuovo impianto che erogherà un getto d’acqua più corto rispetto a quello in origine, e luci led di colore rosso per richiamare la lava del nostro vulcano.

I lavori previsti per i prossimi giorni, termineranno entro questo Natale. Quindi gli abitanti della zona potranno finalmente vedere funzionante, al centro della piazza, la fontana della “discordia”.