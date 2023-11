A cura della Redazione

Una casa comunale green per Torre Annunziata. Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico nella sede del comune di Torre Annunziata di via Provinciale Schiti. L’80 per cento dei fondi sono stati stanziati dalla Regione Campania (l’altro 20 per cento dal Comune) per promuovere la riduzione del consumo di energia primaria negli edifici e nelle strutture comunali.

Il lavori comprendono l’installazione dei pannelli fotovoltaici, con un grande risparmio in termini economici per le casse comunali, oltre alla sostituzione di tutti gli infissi.

L’investimento è pari a circa 1 milione e 600mila euro e segue quello già realizzato nella scuola Rovigliano-Parini di via Mortelleto.

Gli interventi dovrebbero essere completati per febbraio 2024.

Riprendono i lavori per l’hub portuale di via Caracciolo

A giorni dovrebbe riaprire il cantiere per il completamento dell’hub portuale in via Caracciolo (foto sotto), lavori sospesi in attesa dell’approvazione di una variante al progetto.

Come già abbiamo avuto modo di scrivere, l’hub portuale ospiterà gli uffici delle compagnie di navigazione interessate a scali dei propri traghetti e navi nel porto di Torre Annunziata. Inoltre ci sarà un ampio parcheggio per auto e pullman diretti agli scavi archeologici di Oplonti e Pompei.